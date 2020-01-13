أخبار مصر | شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسس "اتحاد أمهات مصر" للنهوض بالتعليم، إن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي للصف الثاني الثانوي بنظام الثانوية الجديدة جاء في مستوي الطالب المتميز في عدد من المحافظات، بينما تباينت الآراء في محافظات أخري .

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن أغلب طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية أدوا الامتحان علي جهاز التابلت، حيث أكد أولياء أمورهم صعوبة سؤال القطعة و سؤال البرجراف، بينما كانت باقي أسئلة الامتحان في مستوي الطالب المتوسط .

وأوضحت عبير، أن طلاب محافظة القاهرة أدي أغلبهم الامتحان علي جهاز التابلت، لافتة إلى أن اتحاد أمهات مصر تلقي شكاوي من قبل أولياء أمور الطلاب حول صعوبة القطعة والبرجراف، بينما تضمن الامتحان في محافظة الجيزة سؤال واحد صعب بينما تباينت الآراء في باقي الأسئلة .

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وأكد أغلب أولياء أمور طلاب محافظة دمياط صعوبة سؤال القطعة، بينما رحب عدد من أولياء أمور طلاب محافظة أسيوط بمستوي الامتحان بينما تباينت الآراء في باقي الأسئلة.

كما اشتكي طلاب وأولياء أمور محافظة الشرقية من صعوبة القطعة والترجمة في امتحان اللغة الأجنبية على جهاز التابلت، بينما جاء في مستوي الطالب المتوسط بمحافظة قنا، فيما جاء صعبا في محافظة الفيوم وأسئلة تعجيزية، بحسب أولياء أمور الطلاب.

وأشارت عبير إلي أنها تلقت شكاوي من قبل بعض أولياء أمور بعدد من المحافظات من تأخر أبنائهم في فتح الامتحان علي التابلت مما أضاع عليهم نصف ساعة من الوقت، مطالبين بحساب مدة الامتحان منذ فتحه علي جهاز التابلت، من أجل الحصول علي وقته كاملا وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص .

واستنكرت عبير تسريب الامتحان علي صفحات السويشال ميديا، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالتشديد والرقابة علي الامتحانات في المدارس ومحاسبة المخطئ .