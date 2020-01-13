أخبار مصر | "التعليم العالي": مسابقة جديدة في مجال تصميم الأزياء لأول مرة بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم العالي": مسابقة جديدة في مجال تصميم الأزياء لأول مرة بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم العالي، إلى أنه يتم تنظيم مسابقات في مجال التعليم الفني، ومن بين هذه المسابقات مسابقة "فني مبتكر" التي أقيمت للعام الثالث على التوالي خلال العام الدراسي الحالي، بالتعاون مع برنامج المعونة الأمريكية لتطوير التعليم الفني وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لافتا إلى أن هذه المسابقة أخرجت أفكارًا جيدة جدًا تم تحويل بعضها إلى مشروعات صغيرة يمتلكها خريج التعليم الفني وقادرة على جذب التمويل اللازم لها لتنافس في سوق العمل.

وأضاف الدكتور في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، يوم الاثنين، أن هناك أيضا مسابقة سنوية يمولها برنامج الاتحاد الأوروبي وهي مسابقة "شيف المستقبل"، موضحا أن هذا العام سينظم الاتحاد الأوروبي مسابقة جديدة في مجال "تصميم الأزياء" وهي لأول مرة في مصر وسيتم إطلاقها هذا الأسبوع حيث سيتم عمل مسابقة بين عدد كبير من المدارس التي تقوم بتدريس تصميم الملابس وكل هذا بداية لمشاركة مصر في مسابقة المهارات العالمية التي تقام على مستوى العالم مرة كل عامين.

وأضاف أن هناك أيضا مسابقة أفضل 10 مدارس للتعليم الفني في مصر، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المدارس الفائزة بها خلال هذا الشهر حيث تم اختيار المدارس الفائزة من أصل 150 مدرسة تم ترشيحها بواسطة مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة، وكشف الدكتور محمد مجاهد، عن أن معظم المدارس الفائزة في هذه المسابقة تقع في منطقة الدلتا وأغلبهم في محافظة الغربية مما يؤكد أن هناك اهتماما كبيرا بالتعليم الفني في تلك المحافظة.

Advertisements

وحول شراكات الوزارة مع الجهات الدولية، قال مجاهد "إن هناك شراكات عديدة مع الاتحاد الأوروبي والمعونة الأمريكية والحكومة الألمانية وجمهورية الصين الشعبية"، موضحا أنه سيتم تجديد مشروع المعونة الأمريكية في يونيو 2020 وبتمويل أكبر من المشروع السابق وذلك نظرا للطفرة الكبيرة التي أحدثها التطوير الحالي للتعليم الفني ومؤازرة القيادة السياسية لهذا التطوير، بالإضافة إلى برنامج الاتحاد الأوروبي الذي سينتهي بعد عامين من الآن ومن المتوقع أن يتم تجديده أيضا.. لافتا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على أن تشترك جميع الجهات الدولية الداعمة للتعليم الفني لتحسين المنظومة سويا بالاشتراك مع الوزارة من خلال التنسيق وإقامة ورش العمل المختلفة.

وتطرق الدكتور مجاهد إلى التعاون مع جمهورية الصين الشعبية من خلال إنشاء ورش "لوبان" في مصر من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع مفوضية التعليم بإقليم "تيانجين" الصيني، والتي تساعد على توفير الفنيين من الشباب المصري القادر على العمل في الشركات الدولية والصينية العاملة في مصر بهدف خلق فرص عمل جديدة في مجالات تكنولوجية متقدمة.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل أيضا على مراجعة جميع مناهج التعليم الفني من أجل تحديثها وإثرائها لمواكبة احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى تمكينها من شغل مهن المستقبل وتحديث مقرراتها لتصبح ملائمة للاعتراف بمحتواها حال التحاق الطالب بالجامعات التكنولوجية المنشأة حديثا.

