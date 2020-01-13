شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع المتهم التاسع بـ«حادث محطة مصر» ينفي تعاطي موكله للمخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت محكمة جنايات القاهرة الاستماع لمرافعة دفاع المُتهم التاسع محمود حمدي، أحد المتهمين في قضية «حادث محطة مصر».

وأوضح الدفاع أن اعترافات المتهم وقعت تحت الإكراه، ونفى تعاطي موكله للمخدرات، حيث دفع بفساد العينة وعشوائيتها، حيث أُخذت من موكله العينة يوم 28 فبراير، في حين أن اليوم الثاني والثالث لأخذ العينة كان موافق أجازة، فالمسؤول عن العينة لم يحدد كيف حُفظت.

وقال الدفاع إن تواريخ تعاطي موكلي للحشيش والأستروكس كان قبل الحادث بشهر بناء على أقواله، فكيف يظهر في التحليل أنه متعاطي، لافتًا إلى أن هذا النوع من المخدر ينتهي مفعوله من الجسم ما بين 5 إلى 20 يومًا.