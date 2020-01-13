شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على قرض بـ26 مليون دينار كويتي لطريق «النفق- شرم الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان مقداره 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق النفق- شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، وجاء القرار ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 13/3/2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ أكتوبر 2019.

وأقر المجلس قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة.