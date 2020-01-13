شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار أستاذ «فيزياء الليزر» بجامعة بني سويف ضمن 20 عضوًا المكونين لـ«البورد الأمريكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن اختيار الدكتور طارق على محمد أستاذ فيزياء الليزر وعميد معهد أبحاث وتطبيقات الليزر ضمن عشرين عضواً على مستوى العالم المكونين للبورد الأمريكى لاستخدامات الليزر الطبية والمسئول الرئيس للبورد الأمريكى للشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح حسن خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن «البورد الأمريكى تم تأسيسه عام 1984 وهو حالياً البورد الطبى التخصصى في العالم لطب الليزر، كما ستسعى الجامعة لعمل شراكة بين معهد أبحاث وتطبيقات الليزر والبورد الأمريكى لمنح شهادات البورد الأمريكى في تطبيقات الليزر المختلفة وإعداد المواد الدراسية والامتحانات المؤهلة للبورد».

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وهنأ رئيس جامعة بني سويف عميد معهد أبحاث وتطبيقات الليزر على اختياره متمنياً له التوفيق والنجاح في الحياة العملية، مؤكدا على دعم الجامعة لأعضاء هيئة التدريس وما يقدمونه من تحقيق النهضة العملية والأكاديمية .

وفي سياق آخر اعلن رئيس جامعة بنى سويف، عن محو طلاب الجامعة أميةاكثر من 2000 شخص بجميع مراكز وقرى المحافظة خلال الفترة الماضية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار مشيدا بدورهم في التعاون مع الجامعة لخدمة المواطنين داخل محافظة بنى سويف.

وأوضح أن كليات الآداب وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة والتربية، والتربية للطفولة المبكرة، والخدمة الاجتماعية قامت بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحو أمية 8 أفراد في القرية أو الحي السكني الذي يعيشون فيه خلال سنوات الدراسة بالجامعة.

وأشار رئيس جامعة بنى سويف إلى أن مجلس الجامعة الماضى قد وافق على المقترح المقدم بتقديم مجموعة من المكافآت تشمل مبالغ مالية وإعفاء من المصروفات وشهادات خبرة من الجامعة ومن هيئة تعليم الكبار للطلاب المشاركين بالمشروع، موضحا أنه ستعقد ورش عمل وندوات بهذه الكليات لتدريب الطلاب على أساليب تشجيع الدارسين وخصائصهم النفسية وإجراءات فتح الفصول مع تعيين عضو هيئة تدريس بكل كلية لمتابعة الطلاب وذلك بهدف نشر التعليم والقضاء على الأمية خاصة في القرى والنجوع.