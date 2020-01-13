شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يوجه بتشكيل لجنة تسيير لمتابعة المشروعات المنفذة من خلال «مشروعك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مسؤولي مبادرة «مشروعك»، بتكوين فريق تسويق من ممثلي الوزارة وشركاء التنمية في المشروع على مستوي كل محافظة، للتواصل الدائم مع العملاء والتجهيز والإعداد المسبق لأي أوراق أو مستندات قد يحتاج إليها المستفيدون من المبادرة، والشرح التفصيلي لكافة المزايا والخدمات لتشجيع عملاء مشروعك على الاستفادة منها وتوجيه مزيد من الاهتمام لسرعة حل أي مشكلات تعترض تنفيذ المشروعات.

ووجه «شعراوي» بتشكيل لجنة تسيير لمتابعة المشروعات المنفذة من خلال «مشروعك» في كل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة لمتابعة خطة عمل المبادرة وتنفيذ توجيهات الوزارة في شأن مبادرة «مشروعك» ومتابعة الإنجازات الشهرية في المدن والأحياء وتقييم أداء القائمين على المشروع واقتراح ما يؤدي إلى إمكانية التحسين والتحديث في المشروع ورصد المشاكل مع شركاء التنمية ووضع حلول لها ومتابعة موقف مقرات مشروعك والبالغ عددها 260 مقرًا من حيث العمالة والتجهيزات على أن تقوم لجان التسيير برفع تقرير شهري للوزارة بما يعمل على تعظيم إنجازات مشروعك من حيث حجم الإقراض وعدد المشروعات الممولة وبالتالي فرص العمل التي سيتم توفيرها في المرحلة المقبلة.

وأضاف «شعراوي» أن المشروع يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر لدفع عجلة الاقتصاد من خلال توفير فرص وتشغيل للمواطنين وذلك عن طريق تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مجموعة من البنوك.

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وأوضح «شعراوي» أن المشروع يساعد في تحجيم الظواهر السلبية الخطرة مثل العشوائيات والهجرة غير الشرعية وإدمان المخدرات والتطرف والإرهاب ويساهم في محاربة الفقر وخفض معدلات البطالة وتحول القرى من قرى مستهلكة إلى قرى منتجة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تحقق العدالة الاجتماعية.

في سياق متصل، أشار التقرير الأخير عن متابعة تنفيذ «مشروعك» في المحافظات والذي استعرضه اللواء محمود شعراوي أنه تم توفير أكثر من 700 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 134 ألفاً و316 مشروعاً بإجمالي قروض بلغت 12،3 مليار جنيه.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن محافظة المنيا احتلت المركز الأول في عدد المشروعات المنفذة وبلغ عددها 16 ألفاً و288 مشروعاً وفرت أكثر من 87 ألفا فرصة عمل بقروض مليار و471 مليون جنيه وبلغت عدد مشروعات محافظة البحيرة 14 ألفاً و457 مشروعًا ووفرت 63 ألف فرصة عمل بقروض 965 مليون جنية فيما بلغت عدد مشروعات محافظة سوهاج 14 ألفاً وفرت 70ألفاً و456 فرصة عمل بقروض بلغت 1،3 مليار جنية، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات بمحافظة الدقهلية بلغت 11 ألفاً و563 مشروعاً وفرت 56 ألف مشروعاً بقروض 975 مليون جنية وبلغت عدد المشروعات بمحافظة الشرقية 10 الاف و465 مشروعاً وفرت 7 الف فرصة عمل بقروض 1,3 مليار جنية.

وشدد الوزير على ضرورة قيام مديري مشروعك بالمحافظات بمتابعة تنفيذ المشروعات الجديدة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ ارسال البيانات للبنك للحصول على قرض لتنفيذ المشروع وتيسير إجراءات الحصول على الرخصة المؤقتة للمشروع لحين استخراج الترخيص النهائي.