شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تستضيف المهرجان التراثي بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت محافظة جنوب سيناء استعدادات مكثفة لإنطلاق مهرجان شرم الشيخ التراثي، وذلك بدعم من دولة الإمارات العربيه الشقيقة، في الفترة ما بين ١٦ يناير وحتى ١٨ يناير الجاري، والذي سوف يتضمن سباقات متنوعة للرياضات الهجن وعرض تراث لدولة الإمارات والتراث البدوي لقبائل سيناء.

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حيث أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن استضافة مدينة شرم الشيخ لفعاليات «مهرجان شرم الشيخ التراثي»، الذي يقام على مضمار سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقه، مشيراً إلى أنه تم تطوير وتعديل المنصة الرئيسية وإقامة الخيام وأماكن انتظار السيارات وتخطيط وتجميل الميادين الخاصة بالمضمار، علاوة على تجهيز الهجن المشاركة من نادي الهجن بدولة الإمارات، بالإضافة للهجن المشاركة من نوادي الهجن بجمهورية مصر العربية.

وعقد المحافظ، عدة اجتماعات مع القيادات الأمنية وجميع الجهات المعنية المشاركة في المهرجان، للتنسيق والوقوف على الترتيبات الخاصة بالمهرجان، وسوف يتم توجيه دعوات للوزراء المعنيين لحضور الافتتاح بالإضافة لبعض سفراء الدول، كما تم التنسيق مع غرفة المنشآت الفندقيه بشرم الشيخ لحضور نحو 250 سائحاً أجنبياً من الجنسيات المختلفه للترويج السياحي للمهرجان، ولهذا النوع الجديد من السياحه، بالإضافة لبدو جنوب سيناء وأهالي المحافظة وزائريها.

وسيتضمن المهرجان بالإضافة لسباقات الهجن، ألعاب ومهارات خاصة بالهجن، وعروض فنية وتراثية، بجانب إلقاء الشعر من الجانب المصري والإماراتي. كما سيتم عرض التراث السيناوي من ملابس وأكلات وحرف بدوية، مع عرض التراث الإماراتي جنباً إلى جنب، وذلك بحضور 50 سيدة بدوية و50 سيدة إماراتيه لعرض المنتجات.

استعدادات مكثفة لمهرجان شرم الشيخ التراثي

استعدادات مكثفة لمهرجان شرم الشيخ التراثي