شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة أوروبية على أرض مصرية.. سانت كاترين تتزين باللون الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزينت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء باللون الأبيض خلال الأيام الماضية، وأصبح جوها كالأجواء الأوروبية، حيث كست الثلوج شوارع المدينة وأشجارها ومعالمها، فقد تعرضت لموجة من الصقيع والبرد القارس والأمطار الثلجية فأصبحت تجمع ما بين الطابع الدينى والطابع السياحى، وتعد هذة ليست المرة الأولى التي تكسوها الثلوج فخلال السنوات القليلة الماضية وعند اشتداد البرد في هذه الأيام تغطى المدينة باللون الأبيض، مما يساعد على التنشيط السياحى أثناء سقوط الجليد، ويشجع على رياضة التزحلق على الجليد وتسلق الجبال لرؤية المدينة أثناء شروق الشمس.

وتتميز هذه المدينة الخلابة بأنها محمية طبيعية يجب الحفاظ عليها، كما تتميز بأن لها بعداً دينياً هاماً حيث تحتوى على الكثير من المعالم الدينية ومنها دير سانت كاترين والذى تم بناؤه في القرن السادس الميلادي، والذى يعد من أهم وأعظم الآثار الدينية والمسيحية في جمهورية مصر العربية وفي العالم كله.