شكرا لقرائتكم خبر عن اعترضوا على امتحانات «التابلت» فسرقوا الـ«واي فاي» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الدقهلية من كشف لغز سرقة 8 وحدات من الأكسس بوينت الخاصة بتقوية الواى فاى الخاصة بفصول مدرسة كفر الأطرش الثانوية للبنين حيث ألقت المباحث القبض على 4 طلاب من المدرسة والذين برروا فعلتهم بإعتراضهم على امتحان التابلت.

كان اللواء فاضل عمار تلقى اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث بورود بلاغ من علاء عبدالهادى حسانين الذكراوى مدير مدرسة كفر الٱطرش الثانوية بنين بإكتشاف سرقة عدد 8 وحدات أكسس بوينت الخاصة بنقوية شبكة الواى فاى من داخل 8 فصول بالمدرسة واتهم عامل خدمات بالمدرسة بالفترة الصباحية ونجله طالب بالصف الثانى الثانوى وفرد الأمن الإدارى بسبب وجود المفاتيح معهم وعدم وجود آثار عنف أو كسر بجميع الأبواب والنوافذ بالفصول .

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ولأهمية الواقعة شكل مدير المباحث فريق بحث برئاسته ويضم ضباط مباحث شربين وتبين براءة العامل ونجله وفرد الأمن وأن وراء ارتكاب الواقعة 4 طلاب بالمدرسة وهم حافظ عبدالله حافظ، 16 سنة، ومحمد السباعى عبدالحميد، 16 سنة طالب، وعبدالرحمن محمد فؤاد، 16 سنة، محمد البغدادى البيلى وشهرته محمد عصام، 16 سنة وجميعهم طلاب الصف ااثانى الثانوى بذات المدرسة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الاربعة وبماجهتهم بالأدلة والتحريات اعترفوا بإرتكاب الواقعة بسبب اعتراضهم على أداء الإمتحان بالتابلت وأنهم تمكنوا من الصعود على مواسير الخلفية بالمدرسة دون فتح الأبواب، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وأضافوا بإستخدامهم توك توك قيادة المدعو محمد ابراهيم العدوى، 16 سنة سائق توك توك ومقيم قرية التبن وكان على علم بإرتكاب الواقعة .

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتحفظ على المضبوطات على ذمة النيابة.