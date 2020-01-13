شكرا لقرائتكم خبر عن «بتروسلام» تنتهي من تشغيل الخط الثاني لنقل البترول بخليج السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت شركة بتروسلام للبترول من تشغيل الخط الثاني لنقل البترول، الاثنين، لتصل الطاقة الإنتاجية اليومية للشركة لنحو 5 آلاف برميل.

Advertisements

وكانت الشركة المملوكة للهيئة العامة للبترول نجحت قبل يومين في تشغيل الخط الأول لنقل الخام من الحقول البحرية، والتي تقع في شمال غرب أكتوبر بخليج السويس، بعد أن توقفت أعمالها عام 2011 لتعود مجددا للعمل بداية العام الجاري.

وتصل الطاقة الإنتاجية للخط الأول لنحو 3 آلاف برميل يوميا، ومع تشغيل الخط الثاني تصل الشركة إلى كامل طاقتها الإنتاجية. وانتهت الشركة، ديسمبر الماضي، من ربط 3 آبار بحرية من خلال الخطوط ليتم ضخ الإنتاج على الشبكة القومية.

وطبقا للبيانات تصل التكلفة الاستثمارية لإقامة الخطوط والمنصة البحرية مع استكمال حفر بئرين للشركة لنحو 37 مليون دولار عام 2019.