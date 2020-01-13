شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب» يحيل 4 قرارات رئاسية للجان النوعية بالمجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، برئاسة على عبدالعال، خلال الجلسة العامة الاثنين، على إحالة عدد من القرارات الجمهورية التي ناقشتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس إلى اللجان النوعية المختصة.

وجاءت القرارت كالتالى:

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قرار رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعلاقات الخارجية.

قرار رقم 661 لسنة 2019 اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر بين الحكومة «وتمثلها وزارة النقل» بصفتها المقترض وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنة الشؤون الاقتضاية والخطة والموزانة.

قرار رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، ورقم 664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك والصادرين بتاريخ 1/10/2018 وعلى أداتي اكتتاب الجمهورية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

قرار رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر ولاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17/10/2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.