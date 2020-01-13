شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على منحة بـ 550 ألف دولار لمنظومة البيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنه 2019، بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين مصر، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وصندوق المساعدة الفنية للدولة متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الإفريقى، بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية، لريادة الأعمال بمبلغ 550 ألف دولار أمريكى.

جاء ذلك في الجلسة العامة، الاثنين، حيث استعرض النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات تقرير اللجنة عن القرارـ حيث يهدف القرار للمساهمة في تعزيز وتحسين المنظومة البيئة لريادة الأعمال في مصر، من خلال دعم «مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى»، عبر تطوير الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وإتاحة المعلومات، وتوفير خدمات تطوير الأعمال لصغار المستثمرين وأصحاب الأفكار الابتكارية من رواد الأعمال.

ويتكون المشروع من توسيع وتحسين نطاق الحصول على الخدمات والمعلومات المتعلقة بريادة الأعمال من خلال إنشاء منصة رقمية على الإنترنت وبناء القدرات من الدورات التدريبية وورش العمل، وتعزيز إتاحة الخدمات المصممة خصيصا لرواد الأعمال، وإداترة المشروع من خلال تعيين 4 استشاريين مسؤولين عن تنسيق المشروع وإعداد التقارير وأعمال المتابعة وخبير مشتريات ومحاسب وإخصائي إدارة اعمال، وتعيين مراجع للمشروع.