شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين كنيستي «العذراء» و«مارجرجس» بمطرانية سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، كنيستين بمقر مطرانية سوهاج، هما كنيسة الشهيد «مارجرجس» وهي الكنيسة الرئيسية وكنيسة «السيدة العذراء» وهي كائنة أسفل كنيسة الشهيد مارجرجس.

تدشين كنيستي العذراء ومارجرجس بمطرانية سوهاج‎

شارك في صلوات التدشين من أحبار الكنيسة إلى جانب أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا باخوم، أصحاب النيافة: الأنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة، الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، والأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بسوهاج، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس بالخطاطبة وإخميم والأنبا موسى بالعلمين والأنبا بقطر بالخطاطبة، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم.

تدشين كنيستي العذراء ومارجرجس بمطرانية سوهاج‎

وهذه هي ثالث إيبارشية يزورها قداسة البابا ضمن جولته الرعوية التي بدأت أول أمس السبت والتي من المقرر أن تمتد لخمسة أيام، يزور خلالها الإيبارشيات الست التي تضمها محافظة سوهاج وهي إيبارشيات: سوهاج والمنشاة والمراغة، وجرجا، والبلينا ودار السلام، وأخميم وساقلتة، وطما، وطهطا وجهينة.

البابا تواضروس الثانى يدشن كنيستين و3 مذابح فى سوهاج

البابا تواضروس الثانى يدشن كنيستين و3 مذابح فى سوهاج

البابا تواضروس الثانى يدشن كنيستين و3 مذابح فى سوهاج

البابا تواضروس الثانى يدشن كنيستين و3 مذابح فى سوهاج

البابا تواضروس الثانى يدشن كنيستين و3 مذابح فى سوهاج

البابا تواضروس الثانى يدشن كنيستين و3 مذابح فى سوهاج

البابا تواضروس الثانى يدشن كنيستين و3 مذابح فى سوهاج

البابا تواضروس الثانى يدشن كنيستين و3 مذابح فى سوهاج