شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس مستقر وارتفاع الحرارة 5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال ال 48 ساعة المقبلة، عن استقرار ملحوظ فى حالة الطقس على كافة الأنحاء، وارتفاع فى درجات الحرارة بمعدل 5 درجات على القاهرة الكبرى، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى غدا 19 درجة وترتفع لتسجل 24 درجة الأربعاء المقبل.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود غدا الثلاثاء، ﺷﺒﻮرة ﻣﺎئية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺗﻜﻮن كثيفة ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، واﻟﻄﻘﺲ دافئ على ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد حتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋلى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻏﺮﺑﺎ، وﺗﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻔﺮصة ﻣﻬﻴأة ﻟﺴﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﻐﺮب.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 8 درجات، سانت كاترين العظمى 14 درجة والصغرى 2 درجة.

أما عن حالة الطقس الأربعاء المقبل، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، والطقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط غربا وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى الغرب.