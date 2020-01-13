شكرا لقرائتكم خبر عن بى بى سى: المتحف المصرى الكبير يضع مصر فى صدارة الوجهات السياحية لـ2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سي، مصر لوجهة سياحية أولي لعام 2020، مشيرة فى تقرير لها إلى أن العام الحالي هو الأمثل لزيارة مصر، خاصة مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يمثل نقطة انطلاقة جديدة لقطاع السياحة المصرية.

وأشارت الإذاعة البريطانية فى تقرير على موقعها بعنوان لماذا عام 2020 هو الأفضل لزيارة مصر مشيرة إلى أن المتحف المصري الكبير ، يعد الأكبر على الإطلاق من حيث تخصيصه لحضارة واحدة، موضحة أن قربه من منطقة الأهرامات يضفي ميزة نوعية عليه، وهو ما يخلق حالة من التفاءول لدى عموم المصريين خاصة العاملين بقطاع السياحة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن لورين ك. كلارك، "كاتبة أمريكية" تعيش في القاهرة، قولها إن القاهرة مدينة تنبض بالحياة حيث يعيش فيها الملايين، وتجمع بين كل الثقافات والطبقات الاجتماعية المختلفة، فالقاهرة هي أكثر مدن إفريقيا اكتظاظا بالسكان.



وأضافت "في القاهرة لديك المساحات الخضراء، والمباني التي تعود بك إلى العصور القديمة، ولكن سحر القاهرة في أنها تجمع ما بين الأزمنة المختلفة في سحر خاص بها"، مشيرة إلى منطقة "المعادي" التي تضم العديد من المطاعم التي تعرض الأكلات العالمية بدءا من الطعام المصري الى "وجبة السوشي" الصينية.

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وأكدت كلارك أن من أجمل المعالم السياحية في القاهرة "مسجد الأزهر" الذي يعود إلى عام 972 م، فضلا عن الكنائس التي يعود تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية شرعت في بناء العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 45 كيلومتر شرق القاهرة، والتي تتضمن إنشاء "مدينة ذكية" مع الحدائق الوفيرة والمساحات الخضراء التي تغطي 700 كيلو متر مربع، من أجل الحفاظ على المدن التاريخية وخلق مجتمعات جديدة.



كما وصفت المدونة الأسترالية "دانا هوشماند"، التي تدوّن في Discover Discomfort، القاهرة بأنها مدينة مثيرة للغاية، حيث الانسجام بين الناس وهي أمور تجعلك تشعر بالحياة الحقيقية.

وألمحت بى بى سي، فى تقريرها إلى أن مصر وجهة سياحية مميزة، بخلاف أنها منخفضة التكاليف إذا ما تمت مقارنتها ببريطانيا على سبيل المثال.