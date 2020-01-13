شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: أصدرنا 11 عددا من مجلة مركز اللغات والترجمة خلال عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم صدور 11 عددًا من مجلة هرمس التى يصدرها مركز اللغات والترجمة خلال عام 2019، بعدة لغات وإتاحتها على البوابة الرقمية للمجلات العلمية على موقع الجامعة، موضحًا أن مجلة هرمس تخاطب مختلف الثقافات العالمية وتؤكد قيم التنوع والتعددية، حيث تشكل قناة للتواصل العلمي بين المهتمين بهذا المجال.

وأضاف الدكتور الخشت، بحسب بيان صادر عن الجامعة منذ قليل، أن مجلة هرمس تسير طبقًا لسياسات جامعة الجيل الثالث وتدعم التخصصات البينية.

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ووجه، خلال اجتماع مجلس إدارة مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية، صباح اليوم بقاعة أحمد لطفي السيد، بإتاحة المجلات العلمية التي يصدرها المركز على بنك المعرفة المصري، مشيرًا إلى أنه تم تعديل شروط قبول الأبحاث بالمجلات العلمية التي يصدرها المركز وفقًا لمعايير النشر بالمجلات الدولية.

وعرضت الدكتورة شاهندا عزت مديرة مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية، خلال اجتماع مجلس الإدارة، تقريرًا حول إنجازات وأنشطة المركز خلال عام 2019، موضحه أن المركز حقق نسبة نمو في أعداد الدارسين بلغت 42% عن العام الماضي.

وقالت الدكتورة شاهندا، إنه تم تحديث المناهج الدراسية للغات التي يتم تدريسها بالمركز، كما تم استحداث دورات وبرامج تدريبية جديدة، وتحديث أكثر من 25 اختبارًا وفق المقاييس الدولية، مشيرة إلى أن المركز عمل على التوسع في تقديم خدماته من خلال عقد بروتوكولات تعاون في مجال التدريب مع جهات حكومية ونقابات ومراكز شباب.