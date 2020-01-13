شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرية للمطارات: نهدف للوصول بالشركة الى المكانة التى تستحقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات الجديد، إنه سيعمل علي السير علي خطي التطوير التي بدأها رؤساء الشركة السابقين، خاصة أن الشركة وصلت الي مكانة متميزة في صدارة قطاع الطيران المدني.

وأضاف رئيس الشركة المصرية للمطارات، في الرسالة الاولي له الي العاملين بعد توليه رئاسة الشركة، أن قطاع الطيران المدني يتسم بمعاييره العالمية ويعتمد على القوي البشرية المدربة علي أسس علمية، لافتا الي انه يهدف للوصول الي مصاف المطارات الدولية المتقدمة.

وطالب رئيس المصرية للمطارات من العاملين التعاون المثمر مؤكدا علي انه امام هدف واحد وهو رفعة الشركة والوصول بها الي المكانة التي تستحقها، و انه لن يدخر جهدا في توفير بيئة عمل مناسبة لكل إنجاز نسعي لتحقيقه.

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وكان قد أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الخميس الماضي، قراراً بتكليف الطيار عادل محجوب قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب ، وتكليف الطيار وائل النشار للقيام بأعمال وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لشئون سلامة المطارات.

كما أصدر محروس قراراً بتكليف المحاسب مجدي إسحاق عازر للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي والعضو المنتدب، وتكليف المهندس أحمد فوزي للقيام بأعمال وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لشئون المطارات.