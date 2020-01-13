شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: 99% من طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا الامتحان إلكترونيا ولا شكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى اليوم الاثنين طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى فى ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى للعام الدراسى 2019 /2020، وجاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى للصف الثانى الثانوى فى 27 سؤالاً مقسمة إلى 20 سؤالاً من نوعية "اختيار من متعدد"، و7 أسئلة مقالية.

وأكدت مديرية تعليم الجيزة أنه إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التى أقرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى على أساس نظام التقييم الجديد الذى يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسى الأول للصف الثاني الثانوى 2019/ 2020، حققت اليوم نجاحاً كبيراً؛ حيث استقبلت 59 ألف 738 طالب /طالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونياً، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى فى الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، داخل 288 مدرسة (عام، خاص).

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وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أى شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوى أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية فى المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا،

ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان مادتى الأحياء والفلسفة والمنطق يوم الثلاثاء الموافق14 يناير 2020 فى الفترة الصباحية .

وأدى صباح اليوم الإثنين، طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان اللغة الأجنبية الأولى فى ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى للعام الدراسى 2019 /2020، بإجمالى587 ألف و108 طالب/ طالبة بالصف الثانى الثانوى، حيث وجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار .