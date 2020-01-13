شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تحارب الفكر المتطرف من داخل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من ناحية أخرى أقيم امس الأحد بمنارة الحضيرى محاضرة توعوية للشباب حول الوسطية فى الإسلام، ضمن انطلاق فعاليات الاسبوع الثقافى الدينى بمكاتب فرع ليبيا للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر. وألقى المحاضرة رئيس مكتب المنظمة بسبها الشيخ محمد مختار الحضيرى، والنائب الأول الشيخ محمد عبدالسلام الحضيرى. Advertisements وتناولت المحاضرة المخاطر التى تعصف بالشباب الليبى الذى يواجه تحديات جساماً فى ظل انتشار التطرف الفكرى والإرهاب. وبين المحاضرون للشباب دورهم فى بناء المجتمع والنهوض به، باعتبارهم أمل الحاضر وعماد المستقبل، كما تفاعل الشباب مع المحاضرين ، وتبادل الأطراف النقاش في المسائل الفقهية المتعددة. من جانبهم قدم الحاضرون الشكر والتقدير لجهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومشيخة الأزهر الشريف علي حرصهم في خدمة الشعب الليبي خاصة والإسلام والمسلمين عامة.

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