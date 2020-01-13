شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن عن تنظيم رحلة "عمرة" للأعضاء فى شهر رجب بالتقسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، عن فتح باب طلبات الأعضاء لرحلات العمرة فى شهر رجب، وذلك نظرًا للإقبال الشديد على رحلتي العمرة اللتين نظمتهما اللجنة فى شهري يناير وفبراير لهذا العام.

وأضافت اللجنة، فى بيان لها، اليوم الاثنين، أنه سيتم قبول طلبات الزملاء الصحفيين وأسرهم للاشتراك فى العمرة الثالثة فى شهر رجب "مارس 2020"، على أن تكون الأولوية فى الاشتراك للصحفيين وأقاربهم من الدرجة الأولى ، منوهه الى أنه من يرغب من الزملاء عليه ملئ استمارة الاشتراك مرفقًا فيها صورة من الكارنيه 2020 وصورة جواز السفر صالح لمدة عام على الأقل بالدور الثالث بمبني النقابة وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 13 يناير الجارى ولمدة أسبوع وعند اكتمال العدد سيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج.

ولفتت النقابة أنه يتاح نظام التقسيط للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة فقط بسداد 50% نقدًا والباقي على 6 أشهر بدون فوائد خصمًا من البدل أو المعاش.

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وكان حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الحج والعمرة بالنقابة أكد من قبل فى 23 نوفمبر عن الحجز فى رحلة العمرة التى تنظمها النقابة للصحفيين وأسرهم ، مضيفا أن الرحلة ستكون بمستوى الخمس نجوم فى الإقامة بمكة والمدينة المنورة ولمدة عشرة أيام بالإفطار (بوفيه مفتوح) بأحد الفنادق بمكة وروف المدينة، والسفر على متن الخطوط السعودية، وستكون العودة مباشرة من مطارالمدينة المنورة يوم 16 يناير، علما بأن السفر سيكون يوم 7 يناير المقبل لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الزملاء للمشاركة وتوفير وقت مناسب لهم.

وأكد "الزناتى" على أنه سيتم السماح بالتقسيط للصحفيين أعضاء النقابة بدفع 50 % من قيمة الرحلة، ثم تقسيط الباقى على ستة أشهر خصما من البدل أو الراتب، أو المعاش، بينما يستفيد أسر الصحفيين من السفر بنفس السعر المقرر للرحلة دون زيادة.