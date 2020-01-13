شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح فى مخالفات البناء بأوسيم و55 جنيها للمتر السكنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق مركز ومدينة أوسيم للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعى فى حاله وجود أنشطة صناعية وذلك وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح .

وقد أصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لمناطق ( مركز ومدينة أوسيم والوحدة المحلية برطس والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالكوم الأحمر والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالبراجيل والقرى التابعة لها والوحدة المحلية ببشتيل ) وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 متر وبعرض من 9 إلى 12 متر وبعرض من 6 إلى 9 متر وبعرض أقل من 6 متر.

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وجاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنيه كما جاءت أقل قيمة فى سعر المتر التصالح الإدارى 80 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر الإدارى 190 جنيه و 115 للمتر التجارى فى أقل قيمة و300 لاعلى قيمة و70 جنيه للمتر الخدمى كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنيه للمتر الخدمى.

كانت محافظة الجيزة حددت القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك بنطاق حى الهرم وفقاً للأغراض التجارية والإدارية والسكنية وذلك وفقاً لما حددته اللجنة، حيث اصدر المحافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لــ 4 مناطق بنطاق الحى شملت شارع فيصل بداية من إلتقائه مع طريق ترعة المريوطية وطريق ترعة المنصورية والطريق الدائرى والحدود الادارية لمدينة الجيزة مع مدينة 6 أكتوبر وطريق الواحات وطريق القاهرة الفيوم الصحراوى وميدان الرماية ومدخل طريق مصر إسكندرية الصحراوى و شارع الأهرام وترعة المريوطية حتى التقائة مع شارع الملك فيصل المنطقة الثانية شارع الملك فيصل بداية من التقائة مع شارع طريق كفر طهرمس وترعة المنصورية والطريق الدائرى وطريق كفر طهرمس حتى التقائة بشارع الملك فيصل.