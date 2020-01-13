شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية ألمانيا الأزمة الليبية و ترتيبات قمة برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالاً هاتفياً، ظهر اليوم الاثنين، من هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، تناولاً فيه آخر المستجدات ذات الصلة بالأزمة الليبية والتحضيرات لانعقاد قمة برلين التى ستبحث جهود السلام فى البلاد، وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبو الغيط ووزير خارجية ألمانيا ، تداولا حول الجهود الدبلوماسية القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار، الذى أعلن عنه بين المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق والجيش الوطنى الليبى، وما يجب أن يتبعه من جهد لاستئناف المسار السياسى بين الأطراف الليبية، تحت رعاية المبعوث الأممى غسان سلامة، والتحضيرات لانعقاد قمة برلين التى ستدعو إليها المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع الليبى.

و من الجدير بالذكر، قال مشاركان فى المفاوضات التحضيرية لقمة بشأن ليبيا، إن ألمانيا تخطط لعقد القمة فى برلين يوم 19 يناير، وكانت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، قالت يوم السبت، إن برلين ستستضيف محادثات السلام الليبية، وذلك بعد دعوة تركيا وروسيا لطرفى الصراع إلى وقف إطلاق النار، وقالت ميركل إن الهدف هو منح ليبيا الفرصة لكى تصبح بلدا يحظى بالسلام والسيادة.

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و من الجدير بالذكر، أنه انطلقت محادثات روسية تركية على مستوى وزيرى الخارجية والدفاع فى البلدين لبحث التسوية الليبية، اليوم الأثنين.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فى تصريح اليوم الاثنين "إن وفود الأطراف الليبية وصلت إلى موسكو، وستنضم قريبا إلى هذه المحادثات " ، ووصل المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى وفايز السراج - فى وقت سابق اليوم - إلى العاصمة الروسية "موسكو"؛ لإجراء مباحثات حول وقف إطلاق النار والتسوية فى ليبيا.