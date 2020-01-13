فيديو.. "علقة موت بسبب شقق الإخوان" يحقق مليون تفاعل خلال ساعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيديو علقة موت بسبب شقق الإخوان مليون تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأولى من عرضه، وهو ما يوضح مدى تفاعل المصريين مع القضية التى طرحها الفيديو. وجاءت التعليقات على الفيديو بمواقع التواصل فى مجملها مشيدة بالمغامرة التي خاضها الزملاء أسامة طلعت وعزوز الديب وخالد كامل حيث قاموا بالبحث عن شقة للإيجار لتكون مقرا لقناة الشرق الإخوانية بمصر وسط رفض المواطنين التعاون معهم. وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجدعنة المصريين الرافضين للتعاون مع الجماعة، وقال آخرون إن المصريين عرفوا توجهات جماعة الإخوان لهذا كان هذا الرد العنيف. كما لاقت المغامرة الصحفية استحسان الفضائيات وتم عرضها على عدد من القنوات التلفزيونية مثل قناة ten و cbc extra وقام عدد من المحللين السياسيين بالإطراء على رد فعل المصريين الذين لفظوا الإخوان ولم يعد لهم مكان بينهم. Advertisements

أسامة طلعت

عزوز الديب

خالد كامل

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