شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: رفع دعم الكهرباء لا يعنى إلغاءه عن محدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إن رفع الدعم عن الكهرباء لا يعنى الإلغاء الكامل لجميع شرائح المستهلكين، حيث سيبقى فى شكل "دعم تبادلى" بين كثيفى الاستهلاك وقليلى الاستهلاك، ليستمر دعم محدود الدخل.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى لمناقشة 30 طلب إحاطة حول الفواتير الجزافية للكهرباء، "أن محدود الدخل لا يزال يدفع تكلفة أقل بكثير من تكلفة الكهرباء".

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ليؤكد النائب طلعت السويدى رئيس اللجنة، أنه لن يتم مس الدعم فيما يتعلق بمحدودى الدخل والبسطاء من أصحاب الاستهلاك البسيط، إنما التطبيق سيكون على أصحاب الاستهلاك الكثيف.

جاء ذلك تعقيبا على طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن دراسة تأجيل تطبيق الشريحة الجديدة لأسعار الكهرباء والمتوقع تطبيقها في الأول من يوليو 2020.