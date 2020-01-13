هل يتم إيداع المعتدى على سيدة الوراق مستشفى الأمراض النفسية؟.. القانون يجيب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النيابة العامة فى شمال الجيزة تحقيقاتها فى واقعة اعتداء عامل على سيدة بسلاح أبيض أثناء سيرها فى الشارع بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

ومن المقرر أن يتم عرض المتهم على المحكمة المختصة لطلب إيداعه تحت الملاحظة بأحد المستشفيات الحكومية النفسية للوقوف على حالته النفسية والعقلية وقت ارتكابه الواقعة، وكتابة تقرير واف حول حالته الصحية ومدى مسئوليته عن تصرفاته.

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من ناحيته قال ممدوح عبد الجواد الخبير القانونى، إن المتهم الذى يثبت معاناته من مرض نفسى أو عقلى مزمن، لا تقع عليه مسئولية جنائية، لأن شرط أركان الجريمة العلم والإرادة الحرة المنفردة، بمعنى أن يكون المتهم مدركا وواعيا لما يفعله أثناء ارتكابه الجريمة، وهو غير متوفر بالنسبة للمرضى العقليين، الذين يتصرفون تصرفات غير واعية وغير عاقلة.

وتابع "عبد الجواد"، فى حديثه لـ"الخليج 365"، أنه فى حال ثبوت أن المتهم يعانى من مرض نفسى، يتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية بمعرفة قاضى التحقيق المختص للعلاج، ولا تطبق عليه عقوبة عقب انتهاء فترة علاجه، لأنه فى نظر القانون غير مجرم، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تطبق العقوبة على المتهم "المريض النفسى"، إذا ثبت أنه كان فى كامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، وأصيب بالمرض العقلى عقب ارتكابها، وهنا توقع عليه عقب تماثله للشفاء.

وأكد "عبد الجواد"، أن المتهم الذى يتم عرضه على الطب النفسى، يخضع للكشف من قبل لجنة مختصة من أساتذة الطب النفسى، ويوضع تحت الملاحظة فترة من الزمن للتأكد من حقيقة إصابته بمرض نفسى دفعه لارتكاب الجريمة، أم أن الأمر مجرد محاولة للهروب من العقوبة المقررة قانونًا.