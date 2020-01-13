شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» للنواب: «برجاء الحضور غدًا لتمديد حالة الطوارئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، جميع الأعضاء إلى ضرورة الحضور جلسة غد الثلاثاء، لأنها ستشهد التصويت على تجديد إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.

وقال «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، الاثنين، إن التصويت على قرار التجديد يحتاح إلى موافقة ثلثى الأعضاء، مضيفا: «برجاء الحضور.. وأعتقد أن رؤساء الهيئات البرلمانية عليهم استدعاء النواب للحضور غدا».