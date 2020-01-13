شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٠٢ قطعة أثرية تنضم لـ«المتحف المصري الكبير» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية 202 قطعه أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير ومنطقة آثار الهرم، ومن بينهم 30 قطعة خشبيه من مركب خوفو الثانية، وذلك وسط إجراءات أمنية من قبل شرطه السياحة والآثار وشرطه النجدة.

صرح بذلك اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، موضحا أنه من المقرر أن تدخل جميع القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي بالقاعات المختلفة للمتحف بداية من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني.

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وأشار الدكتور الطيب عباس، مدير عام المتحف للشؤون الأثرية انه من أهم القطع التي استقبلها المتحف قطع ثالوث من الألباستر للملك تحتمس الأول وتمثال على شكل أبي الهول لتحتمس الثالث وآخر لأمنحتب ابن حابو، ورأس تمثال لأمنحتب الثالث من الحجر الجيري الملون يرتدي تاج الحرب بالإضافة إلى مجموعة أخرى متميزة من الآثار الثقيلة.

ومن جانبه قال الدكتور عيسي زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف أن جميع القطع خضعت لأعمال التوثيق والترميم وتم تغليفها بأسلوب علمي حسب طبيعة وحجم كل أثر وخاصة المجموعة الخشبية من مركب خوفو الثانية والتي تم إدخالهم فور وصولهم إلى مخازن الآثار المجهزة ،

لافتا إلى أن عدد القطع الخشبية التي استقبلها المتحف من مركب خوفو الثانية وصلت إلى 942 قطعة، وقد تم استخراج ١١٦٥ قطعة خشبية حتي الان من موقعها بالحفرة الموجودة بالقرب من هرم خوفو، وجاري العمل على استخراج وترميم ونقل باقي القطع من الحفرة والتي من المتوقع ان يصل عددها إلى ١٢٦٠ قطعة خشبية.

المتحف المصري الكبير يستقبل ٢٠٢ قطعة اثرية

وأضاف د. زيدان أنه من المتوقع الانتهاء من رفع جميع القطع الخشبية الموجودة داخل الحفرة في غضون شهور قليله طبقا للجدول الزمني المحدد لأعمال المشروع والذي توليه له وزارة السياحة والآثار اهتماما خاصة باعتباره واحد من أبرز اوجه التعاون بين مصر واليابان والمقدم بدعم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا ) وجامعة هيجاشى نيبون الدولية اليابانية برئاسة الدكتور ساكوجي يوشيمو.

المتحف المصري الكبير يستقبل ٢٠٢ قطعة اثرية

المتحف المصري الكبير يستقبل ٢٠٢ قطعة اثرية

المتحف المصري الكبير يستقبل ٢٠٢ قطعة اثرية

المتحف المصري الكبير يستقبل ٢٠٢ قطعة اثرية