شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الصف الأول الثانوي ورقيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ ما يقرب من 607 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي ورقيا في الفترة المسائية. ويتضمن امتحان اللغة الأجنبية الأولي 27 سؤالا منها (20 سؤالًا اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال).

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