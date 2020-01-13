شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 505476 طالبًا بالصف الثاني الثانوي أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولي إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولي، الاثنين، في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/ 2020، بإجمالي 587 ألفا و108 طلاب.

وجاء الامتحان في 27 سؤالاً مقسمة إلى (20) سؤالاً من نوعية «اختيار من متعدد»، و(7) أسئلة مقاليه، وتم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

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وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/ 2020، حققت اليوم نجاحاً كبيراً؛ حيث استقبلت 505 آلاف و476 طالبًا وطالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونياً، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020 في الفترة الصباحية.