شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كنسي فرنسي يزور نقاط مسار رحلة «العائلة المقدسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدعوة من وزارة السياحة والآثار، وصل إلى القاهرة وفد كنسى رفيع المستوى من الجمعية الوطنية للحج المسيحى بفرنسا وعدد من الإعلاميين الفرنسيين وذلك لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة وبعض المناطق السياحية في مصر لتنشيط حركة السياحة الدينية الوافدة إلى مصر من السوق الفرنسى.

وكان في استقبالهم بمطار القاهرة المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة الذي رحب بهم موضحا أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الرحلات التعريفية التي تنفذه الوزارة للترويج للمنتجات السياحية التي يزخر بها المقصد السياحى المصرى ومن ضمنها السياحة الدينية.

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ومن المقرر أن يقوم الوفد بلقاء وزير السياحة والاثار وعدد من المسئولين بالدولة والشخصيات العامة في مصر لمناقشة إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة لوضعها ضمن البرامج السياحية للجمعية.

وتولى وزارة السياحة والآثار اهتمام كبير بمنتج رحلة العائلة المقدسة الذي يعد من المنتجات السياحية التي تنفرد بها مصر تنافسياً عن بقية بلدان العالم نظراً لأنه أطول مسار حج في العالم يقع في دولة واحدة، إذ يمتد من رفح شمال شرق البلاد مروراً بمنطقة الدلتا ثم القاهرة ليشمل كافة الأماكن التي مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها في مصر.

الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد نظمت عدد من الرحلات التعريفية «FAM Trips» للترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة لأهم ممثلى الكنائس بمختلف الاسواق السياحية ومنها اسبانيا وايطاليا والبرازيل والولايات المتحدة الامريكية بالإضافة إلى منظمى الرحلات العاملين بهذا المجال وكذلك ممثلى أهم وسائل الاعلام.