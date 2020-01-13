شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: «الدنيا هتتغير بحلول 30 يونيو المقبل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزير المالية محمد معيط، خلال اجتماع اللجنة الاثنين، بدراسة إمكانية إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.

Advertisements

وقال معيط، خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن مصنعي الورق وغرفة صناعة الورق باتحاد الصناعات لمناقشة أزمة صناعة الورق في مصر، إن قانون الضريبة العقارية يحتاج إلى إعادة نظر بشكل شامل، موضحًا أنه تم تأجيل فرض أي زيادات جديدة لمدة 3 سنوات، وتابع: «أنا مازلت عند وعدي بشأن الضريبة العقارية على المصانع وسيتم رفعها».

وأوضح جمال السعودى، ممثل الشركة المصرية للورق، أن صناعة ورق الكارتون بأنواعه تمثل 70% من صناعة الورق في مصر، باعتباره الاستهلاك الأكبر في الورق، مشيرا إلى أن مُدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج يتم تخزينها في الجمارك من أجل الفحص الفني، ويتم فرض رسوم كبيرة على الصناع نظير أرضية في الجمارك.

وعقب وزير المالية، قائلا: «هل تعلموا إن الجمارك واجهة لـ33 جهة رقابية.. وأنا ممكن أخلصها في 5 ساعات.. لذلك تم إعداد القائمة البيضاء، والفحص سيكون خلال 72 ساعة.. في النهاية الدولة المصرية بدأت في وضع نُظم لتقليل تلك المدة، وبحلول 30 يونيو القادم الدنيا هتتغير».