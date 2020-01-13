شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية لـ«مُصنعي الورق»: خفض سعر الطاقة على طاولة القيادة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمُصنعي الورق، بدراسة تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز الطبيعى للمصانع، قائلا: «ملف تكلفة الطاقة للمصانع على طاولة اجتماعات القيادة السياسية مع الحكومة، والرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن هذه هي مرحلة الصناعة، وهناك تكليف واضح من الرئيس للحكومة بالاهتمام والنهوض بهذ القطاع».

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وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب بحضور ممثلين عن مصنعي الورق والغرفة التجارية، الاثنين: «لا نريد تحميل الأجيال الجديدة ما تحملته الأجيال الحالية من أعباء، ويجب مساعدة الصناعة دون إحداث الخلل الذي يمكن أن تدفع الصناعة ثمنه لاحقا».

وتابع: «اللى دفعه الشعب المصرى في 5 سنوات مش قليل.. واللى وصلنا ليه كان له ثمن، ويجب إيجاد نقاط التوازن التي تمكن قطاع الصناعة من أسعار طاقة متناسبة دون إحداث خلل».

من جانبه، أيد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، كلام الوزير، وقال إن المصنعين عانوا كثيرا من عجز الطاقة، وأن الدولة بذلت مجهودا جباراً للخروج من هذه الأزمة في وقت قصير وتعاملت مع الموقف بمنتهى الشفافية والوضوح، مضيفًا: «لا أحد ينكر أن مصر تتحول، لكن يتم تصدير الغاز بسعر 3 دولارات والمصانع تحصل عليه بـ5.5 دولار»، إلا أن وزير المالية محمد معيط أكد أن هذه المعلومة غير دقيقة، قائلا: «اسأل وزير البترول»، ورد عليه فرج عامر والنواب أعضاء اللجنة: «وزير البترول مبيجيش اللجنة».