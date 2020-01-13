شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طلاب وراء سرقة 8 «اكسس بوينت» من مدرسة بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت أجهزة الأمن، غموض واقعة سرقة خاصة باحدي المدارس في الدقهلية، وتبين أن 4 طلاب وراء الواقعة. تلقي ضباط مركز شربين بلاغا من مدير مدرسة باكتشافه سرقة 8 أكسس بوينت «الخاص بتقوية شبكة الواى فاى بالمدرسة» من داخل 8 فصول بالمدرسة وعدم وجود آثار عنف بالأبواب والنوافذ.

أسفرت جهود فريق البحث برئاسة اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية عن تحديد مرتكبى الواقعة 4 طلاب بالمدرسة سن 16عامًا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرروا بقيامهم بالدخول للفصول عن طريق تسلق المواسير الخلفية دون فتح الأبواب بالاشتراك مع سائق «توك توك». باستهداف سائق «التوك توك» أمكن ضبطه بمواجهته بما جاء باعترافات المتهمين المضبوطين أقر بها وأعترف باشتراكه معهم في ارتكاب الواقعة باستخدام دراجة نارية «توك توك» قيادته، تم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات و«التوك توك» المُستخدم في ارتكاب الواقعة.