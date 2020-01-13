شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاقها..ماذا تعرف على الدورة الـ51 لمعرض القاهرة للكتاب؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع دعوة الدكتورة ايناس عبدالدايم، وزير الثقافة، الأسر المصرية لقضاء يوم ثقافي ممتع في الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي سينطلق، 22 يناير الجاري ويستمر حتى 4 فبراير.

ماذا تعرف عن الدورة الـ51، كشفت صفحة المعرض عبر «فيس بوك»، أبرز المعلومات:

الزمان: من 22 يناير حتى 4 فبراير 2020 «الدخول للجمهور بدءا من يوم ٢٣ يناير».

المكان: مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة «نفس مكان العام السابق».

شعار المعرض: «مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع».

ضيف الشرف: «جمهورية السنغال».

شخصية المعرض: «العالم المفكر الكبير الراحل جمال حمدان».

سعر التذكرة: 5 جنيه.

المواعيد: 10 صباحاً وحتى الثامنة مساء.

عدد الأجنحة في المعرض 808 أجنحة أي بزيادة 86 جناحًا.

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عدد الناشرين والجهات الرسمية والأجنبية 900 دار نشر وجهة أي بزيادة 153 عن ما سبق، وهنا:

- عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 398 دار نشر

- عدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 75 دار نشر

- عدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 121 دار نشر

- عدد مكتبات سور الأزبكية 41 مكتبة

- عدد الناشرين (كتاب صوتي وإليكتروني) 7 ناشرين

- عدد المشاركين ذوي القدرات الخاصة 3

- عدد الناشرين العرب 255 ناشرًأ

- 900 دار نشر

- عدد المشاركين في الفعاليات: 3502 مشارك

- عدد الدول المشاركة 38 دولة أي بزيادة ثلاث دول.

خطوط وأسعار المواصلات لمعرض الكتاب 2020:



تشمل ٧ خطوط بإجمالي ٨٠ أتوبيسا، ويمكن زيادتها إلى ١٠٠ أتوبيس في أيام العطلات، حيث تم إضافة خط جديد لمواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب «حلوان -الأوتوستراد- صقر قريش».