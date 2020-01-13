شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الفيزيائى فلهلم فيين وسبب حصوله على جائزة نوبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الاثنين، 13 يناير ذكرى ميلاد الفيزيائى الألمانى فلهلم فيين، الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1911 عن إنجازاته في مجال الإشعاع الحرارى للجسم الأسود وصياغته لقانون معروف باسمه وهو قانون فين للإزاحة، ويقدم ”الخليج 365” 10 معلومات عن فلهلم فيين فى ذكرى ميلاده كما يلى:

1- ولد فلهلم فيين فى 13 يناير عام 1864 في مدينة فيشهاوسن من مقاطعة بروسيا "بريمورك الروسية حاليًا".

2- انتقل فلهلم فيين مع عائلته عام 1866 إلى درخستين في راسترنبورج، وبدأ دراسته عام 1879 في مدينة راستنبرج ثم انتقل إلى هايدلبرج.

3- في عام 1882 التحق فلهلم فيين بجامعة جوتنجن ثم جامعة برلين.

4- وفي عام 1886، حصل فلهلم فيين على الدكتوراه عن أبحاثه في مجال انكسار أشعة الضوء على المعادن وتأثير الأسطح المختلفة على ألوان الضوء المنعكس، وفي عام 1896 درس فلهلم فيين في جامعة آخن للتكنولوجيا.

5- فى عام 1900 خلف فلهلم فيين العالم الشهير فيلهلم كونراد رونتجن في جامعة ورزبورج.

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6- في عام 1900 أيضا في أعقاب أعمال تشارلز جورج فريدريك سيرل افترض فلهلم فيين أن كتلة المادة برمتها هي من أصل كهرومغناطيسي، واقترح الصيغة (m=(4/3)E/c2) للعلاقة بين الكتلة والطاقة الكهرومغناطيسية.

7- وخلال دراسته لتيارات الغاز المؤين توصل فلهلم فيين إلى جسيمات موجبة الشحنة تساوي في كتلتها كتلة ذرة الهيدروجين، بهذا العمل وضع فين الأساس للطيف الكتلي .

8- توصل فلهلم فيين إلى قانون تجريبي عن توزيع إشعاع الجسم الأسود، سمي في بعد ذلك بقانون فين للإزاحة، وحائز بعدها فى عام 1911 على جائزة نوبل في الفيزياء.

9- فى عام 1913 قام العالم طومسون بتعديل ما توصل إليه فلهلم فيين وأجريت تجارب أخرى، ثم توصل ارنست رذرفورد في عام 1919 إلى قبول جسيمات فيين وأطلق عليها اسم البروتونات.

10- توفي فلهلم فيين في ميونخ في 30 أغسطس سنة 1928 عن عمر يناهز 64 عاما.