شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الإرشاد النفسى بتربية حلوان يستقبل الطلاب لتعريفهم بمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل مركز الإرشاد والتوجيه النفسي بكلية التربية جامعة حلوان طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وذلك من أجل تعريف الطلاب بسبل التعامل مع متطلبات ومشكلات الحياة وكيفية خلق بيئة نفسية سليمة ليصبحوا قادرين على تحقيق التوافق الاجتماعى. وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، إن ذلك يأتى انطلاقاً من مسئولية المؤسسات التعليمية فى إعداد وبناء أجيال واعية مدركة لدورها في ابتكار استراتيجيات لحل المشكلات المختلفة لمواجهة تحديات المستقبل.

ويتولى رعاية مركز الارشاد والتوجيه النفسي بالجامعة الدكتور ايهاب حمزة عميد كلية التربية والدكتور أحمد عبد الرشيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويشرف على المركز الدكتورة وفاء عبد الجواد مدير مركز الارشاد والتوجيه النفسي، وتنظيم كل من الدكتورة عزة خضري استاذ الصحة النفسية المساعد والدكتور سيد حميدة استاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.

يذكر أن جامعة حلوان أنشأت مركز الارشاد والتوجيه النفسي بهدف دعم البيئة الجامعية والمجتمع المحلي وتقديم خدمات واستشارات ودورات تدريبية في الجوانب الإرشادية، بالإضافة إلى تقديم البحوث العلمية، وكذلك يقوم المركز بتوطين ونشر ثقافة سلوك الاستفادة بالخدمات النفسية وفق المبادئ الأخلاقية والمعايير الدولية المهمة للارشاد النفسي.

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كما يعمل المركز على تفعيل دور الارشاد والتوجيه النفسي في إطلاق الطاقات الايجابية الكامنة بداخل الفرد ومساعدته في تقبل ذاته ورفع ثقته بنفسه بما يفيده ويفيد مجتمعه.

ويقدم المركز خدمات الارشاد النفسي للطلاب وأفراد المجتمع الخارجى لمواجهة وحل المشكلات ووضع استراتيجيات لمواجهة الازمات، وتقديم جلسات الاستشارة ونشر الثقافة النفسية وطرق الوقاية والتوعية، حيث يعد المركز أيضا مرجعا اساسيا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين فى ممارسة الارشاد في كافة القطاعات الإرشادية مثل الارشاد الصحى لفئات المرضى المصابين بأمراض القلب والفشل الكلوى والسرطان.

ويقدم مركز الارشاد النفسى الخدمات لنزلاء مراكز رعاية الأيتام ورعاية المسنين ومراكز التنمية الاجتماعية ورعاية الأسرة، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية وثقافية وارشادية للحد من مشكلات الانحراف والادمان والمشكلات السلوكية.



