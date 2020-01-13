شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من إطالة الخطبة ومخالفة الموضوع الموحد للأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل عددا من رواد المساجد، شكاوى مختلفة ضد عدد من أئمة المساجد، يتهمون فيها خطباء مساجد متفرقة بإطالة خطبة الجمعة عن الوقت المقرر الذى حددته الوزارة ما بين 15 - 25 دقيقة، وتنبه عليه كل جمعة.

وقالت الشكاوى، إن الخطبة تشهد إطالة بسبب الاسترسال وعدم ذكر عناصر واضحة وتشمل على بعض القصص الطويلة حيث يقارب بعض الخطباء الساعة إلا ربع بشكل يستفز الجمهور، خاصة أن بعض المساجد تنظم مصليات خارج المسجد يتضرر فيها الجمهور من أحوال الطقس.

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وأبدى، أحد الشاكين اعتراضه على قيام خطيب مسجد بالإطالة رغم رفض الجمهور، قائلا: بنزل من البيت بعد نص ساعة من بداية الخطبة وقبيل إقامة الصلاة بدقائق لاستشعار الملل من خطيب المسجد الذى يفرض إرادته على الجميع.