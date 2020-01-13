شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات: تنظيم بطولات عالمية للاسكواش رسالة بأن مصر بلد الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صبحى حسانين رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية، إن تنظيم مصر بطولات عالمية للاسكواش وبطولة العالم للجامعات فى 2020 و2024، رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأنها قادرة على تنظيم أى بطولة عالمية، موجها الشكر إلى وزيرى التعليم العالى والشباب والرياضة، على دعمهم المستمر، لصالح الاتحاد الرياضى للجامعات.

وأضاف حسانين خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد بمقر وزارة التعليم العالى، بحضور وزيرى التعليم العالى والشباب والرياضة، أن الرئيس السيسى رياضى من الدرجة الأولى، وكذلك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وأيضا الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مقترحا أن يكون انطلاق بطولة العالم للاسكواش المقرر تنظيمها فى 2020 بمباراة بين وزيرى التعليم والشباب والرياضة.

ويشهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الإثنين فى مقر وزارة التعليم العالى، المؤتمر الصحفى، لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والاتحاد المصرى للاسكواش، وإحدى الجامعات الخاصة، لتنظيم مصر بطولة العالم للجامعات للاسكواش 2022، وهى البطولة التى ستقام على 7 ملاعب داخل الجامعة الخاصة، على أن يكون النهائى على الملعب الزجاجى تحت سفح الهرم.

كما سيتم أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضى المصري للجامعات، والاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لتنظيم مصر بطولة العالم للجامعات 2024، والتى ستستضيف منافساتها الصالة المغطاة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، على أن يكون النهائى فى الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

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ويمثل الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات فى التوقيع على البروتوكولين الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وإيهاب حافظ عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للاسكواش للتوقيع على البروتوكولين.

كان الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات قد اعلن اسناد تنظيم مصر البطولتين يوم 6 ديسمبر الماضى، بعدما قام الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، بعرض ملف مصر بمقر الاتحاد الدولى فى لوزان نوفمبر الماضى.

وينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات منافسات رياضية فى 40 لعبة مختلفة، يشارك فيها 27 جامعة حكومية، و25 جامعة خاصة، و205 معهد حكومي وخاص، يشاركون تحت مظلة وزارة التعليم العالى، وتعد النسخة الحالية من منافساته هى النسخة الـ 47 على مدار تاريخه.