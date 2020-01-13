شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكاثوليك بالأقصر يحتفل بعيد كنيسة هروب العائلة المقدسة بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بعيد كنيسة هروب العائلة المقدسة بقنا أمس حيث ترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي الاحتفالي وسط أجواء مليئة من الفرح من شعب الكنيسه بهذه المناسبة، كما قدم الأب مرقس سليمان راعي الكنيسة الشكر له على مشاركته في هذه المناسبة.

في سياق أخر، احتفل الانبا كيرلس وليم مطران اسيوط للأقباط الكاثوليك بقداس عيد الميلاد المجيد بسجن اسيوط العمومى حيث ترأس قداساً احتفالياً للسجناء ابتهاجاً بالعيد وسط فرحة عارمة من النزلاء ودعوة من إدارة السجن بإشراف العميد عبد العظيم مأمور السجن وبحضور اللواء تادرس قلدس عضو مجلس النواب، وبمعاونة الاب لوكاس رسمى راعى الاقباط الكاثوليك بأيوتيج ومسئول خدمة يسوع السجين بايبارشية اسيوط فضلاً عن مشاركة لفيف من اعضاء خدمة يسوع السجين بالإيبارشية كانوا قد قاموا بخدمة الالحان بالقداس إلى جانب توزيع الهدايا

القى نيافة الانبا كيرلس وليم خلال القداس عظة للمصلين قدم فى بدايتها فكرة مبسطة حول الفارق الزمنى فى لاحتفال بعيد الميلاد المجيد يومى 25 ديسمبر و 7 يناير الموافق 29 كيهك ، مؤكداً ان الفرح بميلاد يسوع المسيح يتجاوز كل الأزمنة وان فى تأمل حضور الله بيننا يتحقق المعنى الروحى فى الاحتفال بميلاد الرب .

وأضاف المطران: أن الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح يدعونا إلى التأمل فى عطية الله المجانية لنا فقد اراد الله ان يعلن لنا حبه ورحمته وليس مطلوب منا سوى ان نقبل هذا الحب ونشكر الله عليه لأن محبة الله مجانية للجميع، لا يستثنى أحد من رحمته ، الاشرار والصالحين معاً . واختتم الاب المطران العظة بدعوة المصلين إلى عيش المحبة نحو بعضهم البعض والثقة فى عناية الله ورعايته للجميع.

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