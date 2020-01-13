شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الرياضى للجامعات: مصر رائدة فى تنظيم البطولات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات، إن مصر تتألق من جديد وأصبحت نموذجا فى تنظيم البطولات وهو ما شاهدناه مؤخرا فى بطولة الأمم الأفريقية للكبار وكذلك بطولة الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة، وأضاف خلال تقديمه المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر وزارة التعليم العالى بحضور وزيرى التعليم العالى والشباب والرياضة، أن ووزارتى التعليم العالى والشباب تشاركان بقوة فى الفترة الحالية بدعم الاتحاد الرياضى للجامعات، وتثبتان أن مصر رائدة فى التنظيم على المستوى الأفريقى والعربى، متابعا نحن أمام تحدٍ كبير أن تنظم مصر بطولات عالمية بطولة العالم للجامعات للاسكواش 2022، بطولة العالم للجامعات 2024.

واستعرض شوبير من خلال شاشة عرض فيديو تسجيلى عن الاتحاد الرياضى للجامعات والبطولات المنظمة على مستوى الجامعات المصرية، موجها الشكر لوزيرى التعليم العالى والشباب والرياضة على جهدهما المتميز فى دعم الاتحاد الرياضى للجامعات .

ويشهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب و الرياضة، صباح اليوم الإثنين فى مقر وزارة التعليم العالى، المؤتمر الصحفى لتوقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والاتحاد المصرى للاسكواش، وإحدى الجامعات الخاصة، لتنظيم مصر بطولة العالم للجامعات للاسكواش 2022، وهى البطولة التى ستقام على 7 ملاعب داخل الجامعة الخاصة، على أن يكون النهائى على الملعب الزجاجى تحت سفح الهرم.

كما سيتم أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضى المصري للجامعات، والاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لتنظيم مصر بطولة العالم للجامعات 2024، والتي ستستضيف منافساتها الصالة المغطاة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، على ان يكون النهائى فى الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ويمثل الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات في التوقيع على البروتوكولين الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وإيهاب حافظ عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للاسكواش للتوقيع على البروتوكولين.

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كان الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات قد اعلن اسناد تنظيم مصر البطولتين يوم 6 ديسمبر الماضي، بعدما قام الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بعرض ملف مصر بمقر الاتحاد الدولي في لوزان نوفمبر الماضي.

وينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات منافسات رياضية فى 40 لعبة مختلفة، يشارك فيها 27 جامعة حكومية، و25 جامعة خاصة، و205 معهد حكومي وخاص، يشاركون تحت مظلة وزارة التعليم العالى، وتعد النسخة الحالية من منافساته هى النسخة الـ 47 على مدار تاريخه.