شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تكرم عمرو عزت سلامة أمين اتحاد الجامعات العربية ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة من الفاعليات المتنوعة شهدها الاجتماع السنوي السادس والعشرون لمجلس إدارة المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي والذي استضافته أمس "الأحد" جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الامناء ومن بين هذه الفعاليات قامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتكريم الدكتور عمرو عزت سلامة أمين اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق وذلك بحضور الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور مختار الظواهري رئيس مجلس إدارة مركز التبادل الطلابي بالجامعة والدكتورة ياسمين الكاشف الأمين العام لمجلس الأمناء ومدير إدارة المركز بجامعة مصر والمشرفة على فاعليات هذا الاجتماع.

وعقب تكريمه قال الدكتور عمرو عزت سلامة إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من الجامعات الخاصة الرائدة وهي من أوائل الجامعات التي تم انشائها في مصر مشيراً الى أن الجامعة استطاعت بالفعل أن تثبت نفسها وأصبحت تمثل الآن قيمة مضافة للتعليم الخاص فى مصر والوطن العربى وذلك بقوله: «مش بعيد على الجامعة أن يكون لها نشاط مع المجلس العربي للتدري والابداع الطلابي. "

وطلب أمين اتحاد الجامعات العربية من مجلس التدريب الطلابي العربي ضرورة عمل نموذج من خلال التبادل الطلابي يمكن عرضه بالمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية وذلك من أجل تحفيز جميع الجامعات العربية على المشاركة فى أنشطة المجلس.

وصرحت الدكتورة ياسمين الكاشف الأمين العام لمجلس الأمناء ومدير إدارة المركز بجامعة مصر والمشرفة على فاعليات الاجتماع أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كرمت خلال الاجتماع أيضاً كل من الدكتور عبدالكريم القضاة رئيس مجلس إدارة المجلس العربي للتدريب والابداع الطلابي، والدكتور فواز الزغول مدير المجلس، والدكتور بسام المحادين من جامعة مؤتة والدكتور عامر قاسم من جامعة العين والدكتور محمد محمد سعيد من جامعة تعز، والدكتور غسان عواد من جامعة العلوم التطبيقية بالبحرين، والدكتور محمد الأحمد من جامعة بيرزيت .





جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST





جانب من التكريم



التكريم التكريم





جانب من التكريم

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خالد الطوخى مع عمرو عزت سلامة





عمرو عزت سلامة فى جامعة مصر





جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST





خالد الطوخى مع عمرو عزت سلامة





خالد الطوخى وعمرو عزت سلامة فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST





صورة تذكارية فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST





جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST





جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST





جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST





جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST



