شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير خطا جديدا لدبلن عاصمة أيرلندا بأحدث طائراتها الإيرباص A320 Neo والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصرللطيران الناقل الوطني الرسمي لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي عن تشغيل خط جديد إلي مدينة دبلن الأيرلندية اعتبارا من شهر يونيه القادم.
وصرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أنه في اطار توجهات وزارة الطيران المدني بتوسعة شبكة الخطوط والوصول إلي أهم النقاط في مختلف قارات العالم من خلال مطار القاهرة المحوري يسعدنا تسيير ٤ رحلات أسبوعيا، أيام الثلاثاء، الخميس، السبت، والأحد ، للربط بين القاهرة ودبلن عاصمة أيرلندا باستخدام أحدث الطرازات الجديدةمن طراز ايرباص A320NEO المقرر أن تنضم أول طائرة منها مطلع شهر فبراير القادم وتضم ١٤٢ مقعدًا من بينها ١٦ مقعدًا فى درجة رجال الاعمال، و ١٢٦ مقعدًا فى الدرجة السياحية.
وقال فينسنت هاريسون المدير الإدارى لمطار دبلن: "يسعدنا أن نرحب بمصر للطيران فى مطارات أيرلندا، والتي ستضيف شبكة نقل شاملة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار دبلن، حيث إن مصر للطيران لديها شبكة خطوط شاملة من مركزها فى القاهرة إلى وجهات أخرى فى أفريقيا والشرق الأوسط وأسيا، لذا سنعمل بالتعاون مع مصر للطيران على تعزيز هذا الخط الجديد، والذي سيكون موضع ترحيب من قبل رجال الأعمال، والسائحين على حد سواء حيث تعد القاهرة أكبر مدن العالم العربي،وتقع على ضفاف النيل، والاهرامات الشهيرة فى الجيزة،وابو الهول على بعد أميال قليلة من وسط المدينة.
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