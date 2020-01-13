شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: نهتم بوجود 40 لعبة رياضية داخل كل جامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الجامعة ليست مكانا للتعليم فقط، وإنما مكان يتشكل فيه وجدان وشخصية الإنسان، والاهتمام ببناء الإنسان المصرى الذى هو توجيه رئاسى.

وروى وزير التعليم العالى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر وزارة التعليم العالى بحضور وزير الشباب والرياضة وينظمه الاتحاد الرياضى للجامعات لتوقيع برتوكول استضافة مصر بطولة العالم للاسكواش 2020 وتفاصيل تقدم مصر متمثلة في الاتحاد الرياضي للجامعات لاستضافة بطولات العالم في كرة اليد والإسكواش، قائلا: «عندما عرض الموضوع قولتلهم أنا مبحبش الفشل، ولو هتقدموا ملف يليق بمصر دون أن نحصل على صفر فأنا موافق ويالا بينا خلينا نشتغل على تحضير الملف الذي سيقدم للمجتمع الدولى".

وتابع: «من يهتم بالرياضة هيفرق في شخصيته أو حياته وفي حياته العلمية، والحكاية بدأت منذ 2017 وأعلم عن الدكتور أشرف صبحي تميزه الأكاديمى والعلمى فهو رجل وطنى متخصص فى المجال.

وتابع وزير التعليم العالى وضعنا رؤية بمخاطبة المجتمع الدولى لاستضافة البطولات الكبيرة، في فترة زمنية بسيطة وتم عرضها على مجلس الإدارة في ظل وجود خبرات موجودة بالاتحاد الرياضي للجامعات أسفرت عن النجاح

Advertisements

وأعلن عبدالغفار، عن اهتمامه بوجود 40 لعبة فى كل جامعة، ليصبح لكل طالب فرصة في ممارسة الرياضة وهو الحلم الذي يسعى إلى تحقيقه، كما أن حلم أن الجامعة فيها رياضة لم يصل للجمهور إلا بفضل الإعلام، موضحا أن الجامعات تضم ما يزيد عن 3مليون طالب لابد وأن يشاركوا فى الرياضيات والمنافسة.

وتابع أن وجود فكرة رياضة فى الجامعات ليست فقط الرياضة النظامية وانما كافة أنواع الرياضة وليس فقط فى الجامعات الحكومية وانما ايضا فى الجامعات الخاصة وايضا على مستوى المعاهد خاصة وأن لدينا ما يقرب من 205 معهد وأكثر من 60 جامعة حكومية وخاصة ونسعى لإشراك الشباب جميعا فى تنافس رائع

كان الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات قد اعلن اسناد تنظيم مصر البطولتين يوم 6 ديسمبر الماضى، بعدما قام الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات بعرض ملف مصر بمقر الاتحاد الدولى فى لوزان نوفمبر الماضى.

وينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات منافسات رياضية فى 40 لعبة مختلفة، يشارك فيها 27 جامعة حكومية، و25 جامعة خاصة، و205 معهد حكومي وخاص، يشاركون تحت مظلة وزارة التعليم العالى، وتعد النسخة الحالية من منافساته هى النسخة الـ 47 على مدار تاريخه.