شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 217 قطعة سلاح و242 قضية مخدرات وتنفذ 61 ألف حكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط 217 قطعة سلاح نارى بحوزة 186 متهما عبارة عن 21 بندقية آلية، وبندقية رصاص، و28 بندقية خرطوش، و21 طبنجة، و146 فرد محلى، و219 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة ، و202 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت أجهزة الأمن فى مجال تنفيذ الأحكام، في تنفيذ 61478 حكم قضائى متنوع، عبارة عن، 265 حكم جناية، و16938 حكم حبس جزئى، و3005 حكم حبس مستأنف، و32109 حكم غرامة ، و9161 حكم مخالفة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 13 متهم ، كونوا 3 تشكيلات عصابية ، وارتكبوا 20 حادث متنوع.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية فى مجال ضبط قضايا المخدرات، من ضبط 242 قضية مخدرات بحوزة 260 متهم، ضُبط خلالها 46.310 كيلو جرام من البانجو، و14.255 كيلو جرام من الحشيش، و2.469 كيلو جرام من الهيروين، و400 جرام من الأفيون، و540 جرام من الشابو ، و61 جرام من البودرة، و1.410 كيلو جرام من الاستروكس ، و6316 قرص مخدر.

ونجحت أيضا الأجهزة الأمنية فى ضبط 35 متهم هارب، و26 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 393 دراجة نارية مخالفة ، وأيضا ضبط 25218 مخالفة مرورية ، كما تم فحص 105 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.