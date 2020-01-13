شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 4756 متر تعديات على حرم نهر النيل بالعياط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع جهاز حماية النيل والأجهزة الأمنية من تنفيذ 38 قرار إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بناحية كفر جرزا بمركز ومدينة العياط خلال حملات متتالية تم تنفيذها، وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات أسفرت عن إزالة تعديات على مساحة 4756 متر حيث تم تنفيذها بالتعاون مع جهاز حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى، مشيرا إلى أنه لا تهاون في إزالة أى تعديات على حرم نهر النيل، مؤكداً على التنسيق مع مديرية الأمن وأجهزة الرى لإزالة كافة التعديات المقامة على ضفاف نهر النيل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع جهاز حماية النيل لمواصلة إزالة كافة التعديات الموجودة على المجارى المائية، مؤكداً على تكثيف الحملات لعدم السماح بوجود تعديات مجددآ ومتابعة ما تم تنفيذه من إزالات لعدم عودتها.

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وفى نفس الإطار أكد محافظ الجيزة أن مركز ومدينة العياط يشهد تنفيذ العديد من مشروعات رصف الطرق خلال خطة العام الحالى حيث جارى رصف وتطوير طريق عزبة الشراقوة وعزبة بطرس ومدخل الكنيسة وشارع قوت القلوب وطريق مصنع الزيوت بإتجاه طراد النيل إضافة إلى رصف طريق شكرى القواتلى والذى يعد أحد الشوارع الحيوية مؤكداً أنة يتم متابعة مشروعات الرصف والتطوير للانتهاء منها خلال الجدول الزمنى المحدد لها لما لها من أهمية فى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد مرسى الاتوبيس النهرى بمدينة الحوامدية والذى يعمل على خط الحوامدية _ المعصرة لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتقى خلالها بالركاب المصطفين على رصيف المرسى واستمع إلى شكواهم من عدم استئناف الأتوبيس النهرى عمله بسبب السدة الشتوية المتسببة فى غرس الأتوبيس النهرى بالجهة المقابلة للمرسى، وعلى الفور وجه المحافظ بالتنسيق مع هيئة النقل النهرى لعمل تكريك للمنطقة محل الغرس كما وجه بتشغيل العبارات لنقل المواطنين إلى الجهة المقابلة لحين عودة عمل الاتوبيس النهرى لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين.