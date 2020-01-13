شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يترأس القداس بكنيسة المقطم ويمنح خمس شمامسة درجة "قارئ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الانبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الايبارشية البطريركية مساء أمس صلوات القداس الإلهي وذلك بكنيسة السيدة العذراء بالمقطم حيث منح النائب البطريركى خمسة شمامسة درجة قارئ وشارك فى الاحتفال الأب بنيامين الفرنسيسكانى راعى الكنيسة والأب ميلاد شحاتة، بمشاركة أيضا الأب انطون رئيس الدير للآباء الفرنسيسكان، والعديد من الرهبان والراهبات وشعب الرعية.

فى سياق آخر، احتفل الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك بقداس عيد الميلاد المجيد بسجن أسيوط العمومى حيث ترأس قداساً احتفالياً للسجناء ابتهاجاً بالعيد وسط فرحة عارمة من النزلاء ودعوة من إدارة السجن بإشراف العميد عبد العظيم مأمور السجن وبحضور اللواء تادرس قلدس عضو مجلس النواب، وبمعاونة الاب لوكاس رسمى راعى الأقباط الكاثوليك بأيوتيج ومسئول خدمة يسوع السجين بايبارشية أسيوط فضلاً عن مشاركة لفيف من أعضاء خدمة يسوع السجين بالإيبارشية كانوا قد قاموا بخدمة الالحان بالقداس إلى جانب توزيع الهدايا.

القى نيافة الانبا كيرلس وليم خلال القداس عظة للمصلين قدم فى بدايتها فكرة مبسطة حول الفارق الزمنى فى لاحتفال بعيد الميلاد المجيد يومى 25 ديسمبر و 7 يناير الموافق 29 كيهك، مؤكداً أن الفرح بميلاد يسوع المسيح يتجاوز كل الأزمنة وأن فى تأمل حضور الله بيننا يتحقق المعنى الروحى فى الاحتفال بميلاد الرب.

وأضاف المطران: أن الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح يدعونا إلى التأمل فى عطية الله المجانية لنا فقد أراد الله أن يعلن لنا حبه ورحمته وليس مطلوب منا سوى أن نقبل هذا الحب ونشكر الله عليه لأن محبة الله مجانية للجميع، لا يستثنى أحد من رحمته ، الاشرار والصالحين معاً، واختتم الأب المطران العظة بدعوة المصلين إلى عيش المحبة نحو بعضهم البعض والثقة فى عناية الله ورعايته للجميع.