شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: الرئيس يدعم الرياضة و2021 يشهد تنظيم بطولة العالم العسكرية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن تنظيم مصر للبطولات الرياضية تعطى انطلاقة قوية للدولة المصرية وتعتبر أحد المكملات وقدرة كبيرة للدولة المصرية على استضافة كم كبير من الأحداث الرياضية فى الآونة الأخيرة التى دائما يدعمها الرئيس السيسى وكذلك والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وروى صبحى خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر وزارة التعليم العالى لتوقيع برتوكول تنظيم مصر بطولة العالم الإسكواش واليد، تفاصيل توليه مسئولية بالاتحاد الرياضى للجامعات المصرية، موضحا أنه فى مساء أحد ليالى 2017 تلقى اتصال تليفونى من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وكانت بداية سعيده فى الاتحاد الرياضى وتم تغيير مجلس الإدارة وأصبح يضم مجموعة مميزة حققت نهوضا بالاتحاد .

وتابع وزير الشباب والرياضة ، أن مصر تعيش طفرة في المسابقات الرياضية من خلال حفلات التنظيم المبهرة، والميداليات التي تحصل عليها في جميع المجالات الرياضية، مطالبا وسائل الإعلام مساند الرياضة الجامعية، خاصة مع استضافة مصر من خلال وزارة التعليم العالى ووزارة الشباب والرياضة للبطولات الدولية، مثل بطولة العالم لليد 2021، وهو الأمر الذي يؤكد قدرة الدولة المصرية.

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وتابع لدينا ما يؤهلنا لاستقبال البطولات من صالة مجهزة في العاصمة الإدارية وفي برج العرب ومدينة 6 أكتوبر ومجمع الصالات في استاد القاهرة، والتي ستسقبل بطولة العالم للجامعات لبطولة اليد.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مصر ستستضيف كأس العالم لكرة اليد 2021 ، وسيشهد أيضا نفس العام تنظيم بطولة العالم العسكرية لكرة القدم، مؤكدا أن مصر لديها خبرة ومستعدة للتنظيم فى أى وقت.

وشهد.وزيرى الشباب والرياضة والتعليم العالى توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضى المصري للجامعات، والاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لتنظيم مصر بطولة العالم للجامعات 2024، والتي ستستضيف منافساتها الصالة المغطاة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، على ان يكون النهائى فى الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

ويمثل الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات في التوقيع على البروتوكولين الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وإيهاب حافظ عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للاسكواش للتوقيع على البروتوكولين.