شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الكاثوليك يستهل زيارته لمصر بكنيسة الرضوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الأنبا يوسف العبسى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك كنيسة القديس جاورجيوس بالرضوانية بمصر، أمس إذ تأتي تلك الزيارة فى إطار زيارة غبطته لجمهورية مصر العربية، حيث أقام غبطة البطريرك صلاة القداس الإلهي بالكنيسة، وشارك فى الصلاة الأب شريف ناشف راعى الكنيسة، والأب نادر حداد سكرتير غبطته، بمشاركة راهبات سيدة المعونة الدائمة، وعدد غفير من الشعب

جدير بالذكر أن البطريرك يوسف العبسى يزور كرسى الإسكندرية حاليا،ً ويتفقد بعضاً من كنائس الروم الكاثوليك بمصر، علما بأنه سيزور كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بشبرا يوم الجمعة المقبل الموافق 17 يناير، على أن تكون صلاة الذبيحة الإلهية فى تمام الساعة العاشرة صباحاً.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قراراً بالرقم " ستِمئةٍ وخمسةٍ وأربعين" لسنة 2017، بتعيين قداسة البطريرك يوسف العبسي (واسمه في شهادة الميلاد: جوزيف عبدالله العبسي) المولود في الشام سنة ألفٍ وتسعِمئةٍ وستةٍ وأربعين، بطريركا للروم الكاثوليك، وممثلا قانونيا لطائفة الروم الكاثوليك في مصر. ووفقا للمادة الثانية من القرار، الذي نـُشر بالجريدة الرسمية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2017 ، يُمنح قداسة البطريرك يوسف العبسي جنسيَة جمهوريةِ مصر العربية.

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وكان سنودس الروم الملكيين الكاثوليك المنعقد في المقر الصيفي للبطريركية في قضاء عاليه في لبنان انتخب في الحادي والعشرين من حزيران الماضي المطران العبسي بطريركا جديدا لأنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك خلفا للبطريرك غريغوريوس الثالث لحام. والبطريرك العبسي من مواليد دمشق عام ألفٍ وتسعمئةٍ وستةٍ وأربعين، وتابع دراساته في جمعية مرسلي القديس بولس الآباء البولسيين حيث سُمي كاهنا في عام ألفٍ وتسعِمئةٍ وثلاثةٍ وسبعين ، وانتـُخِب رئيسا عاما للجمعية عام ألفٍ وتسعِمئةٍ وتسعةٍ وتسعين، وذلك بعد توليه عدة وظائف رعوية وتعليمية.

وانتـُخِب العبسي أسقفا في الدائرة البطريركية كنائب بطريركي ونال السيامة الأسقفية في كنيسة القديس بولس في حريصا عام الفين وواحد، وعُين نائبا بطريركيا في دمشق عام الفين وستين