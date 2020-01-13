شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول للإعلان عن تنظيم مصر بطولتى العالم للجامعات فى الإسكواش واليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر وزارة التعليم العالى، للإعلان عن تنظيم بطولتى العالم للجامعات فى الإسكواش عام 2022، وفى كرة اليد عام 2024، وذلك بحضور المؤتمر كل من الدكتور صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، والمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وإيهاب حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد الإسكواش.

كان الاتحاد الرياضى الدولى للجامعات قد أعلن إسناد تنظيم مصر البطولتين يوم 6 ديسمبر الماضى، بعدما قام الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات بعرض ملف مصر بمقر الاتحاد الدولى فى لوزان نوفمبر الماضى.

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وينظم الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات منافسات رياضية في 40 لعبة مختلفة، يشارك فيها 27 جامعة حكومية، و25 جامعة خاصة، و205 معهد حكومى وخاص، يشاركون تحت مظلة وزارة التعليم العالى، وتعد النسخة الحالية من منافساته هي النسخة الـ 47 على مدار تاريخه.