شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الحج المسيحى بفرنسا تزور مسار العائلة المقدسة بمصر لإدراجها فى رحلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مساء أمس الأحد، إلى القاهرة وفد كنسى رفيع المستوى من الجمعية الوطنية للحج المسيحى فى فرنسا وعدد من الإعلاميين الفرنسيين، بدعوة من وزارة السياحة والآثار لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة وبعض المناطق السياحية فى مصر لتنشيط حركة السياحة الدينية الوافدة من السوق الفرنسى.

وكان فى استقبالهم بمطار القاهرة المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة الذى رحب بهم موضحا أن هذه الزيارة تأتى ضمن برنامج الرحلات التعريفية التى تنفذه الوزارة للترويج للمنتجات السياحية التى يزخر بها المقصد السياحى المصرى ومن ضمنها السياحة الدينية.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بلقاء وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى وعدد من المسئولين بالدولة والشخصيات العامة فى مصر، لمناقشة إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة لوضعها ضمن البرامج السياحية للجمعية.

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وتولى وزارة السياحة والآثار اهتمام كبير بمنتج رحلة العائلة المقدسة الذي يعد من المنتجات السياحية التى تنفرد بها مصر تنافسياً عن بقية بلدان العالم، نظراً لأنه أطول مسار حج فى العالم يقع فى دولة واحدة، إذ يمتد من رفح شمال شرق البلاد مروراً بمنطقة الدلتا ثم القاهرة ليشمل كافة الأماكن التى مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها فى مصر.

الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد نظمت عدد من الرحلات التعريفية (FAM Trips) للترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة لأهم ممثلى الكنائس بمختلف الاسواق السياحية ومنها اسبانيا وايطاليا والبرازيل والولايات المتحدة الامريكية بالإضافة إلى منظمى الرحلات العاملين بهذا المجال وكذلك ممثلى أهم وسائل الاعلام.

كانت السيدة مريم البتول هاجرت إلى مصر، هى وابنها الصغير يسوع المسيح، ومعهم يوسف النجار، هروبا من بطش الرومان الذين أرادوا قتل الطفل الرضيع فى مهده، الذى جاء ليخلص العالم، وخلال إقامتهم فى مصر تواجدوا فى العديد من الأماكن التى خلدت فى التاريخ، وأصبحت تعرف بمسار العائلة المقدسة فى مصر، والذى أعدت الوزارة لجنة من أجل إعداد دراسة عن تلك الأماكن لإضافتها فى قائمة التراث العالمى.